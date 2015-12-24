Звездный хулиган: 26-летний сын Николаса Кейджа арестован



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кажется, в свое время 53-летний Николас Кейдж забыл объяснить своему сыну Уэстону, что такое «хорошо», а что такое «плохо»: 26-летний юноша был арестован за вождение в нетрезвом виде.

Кейдж-младший попал в аварию и скрылся с места ДТП, но сотрудники полиции быстро нагнали и задержали Уэстона: скрываясь от стражей правопорядка, он протаранил несколько почтовых ящиков и влетел в дерево.

Впрочем, Уэстон никогда не отличался примерным поведением и несколько раз серьёзно нарушал закон. Несколько лет назад он уже обвинялся в домашнем насилии над первой женой Никки Уильямс, а также был задержан за серьезную драку с фитнес-тренером, после чего его поместили в психиатрическую клинику.

Что грозит Уэстону — пока неизвестно, так же как и неясна реакция Николаса на происходящее. Впрочем, ранее актёр утверждал, что его сын — сильный мужчина, который сможет справиться с любой проблемой.