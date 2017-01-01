Звездный тренер «Голосу країни-7» Бабкин выпустил песню про Бога
- Сьогодні, 13:06
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Розсилка
Сергей Бабкин
Фанатам музыканта песня принялась очень по душе
Известный украинский музыкант, участник легендарной группы «5’nizza» Сергей Бабкин выпустил новую песню, где порассуждал о роли Бога в своей жизни.
Сразу после главного христианского праздника – Пасхи – один из звездных тренеров проекта «Голос страны» принялся делится со слушателями важностью Господа в его жизненном пути.
«Я розмовляю зі своїм Богом так
Наче він мій найліпший кореш
Офігезний чувак
Те що він зміг, ти не як не повторишь», – поет Бабкин.
Фанатам музыканта песня принялась очень по душе.
Напомним, недавно на телешоу «Голос країни-7» разгорелся скандал из-за выхода в финал священника Александра Клименко.