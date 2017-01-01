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    Звездный тренер «Голосу країни-7» Бабкин выпустил песню про Бога

    • Сьогодні, 13:06
    • Розсилка
    Сергей Бабкин
    Сергей Бабкин

    Фанатам музыканта песня принялась очень по душе

    Известный украинский музыкант, участник легендарной группы «5’nizza» Сергей Бабкин выпустил новую песню, где порассуждал о роли Бога в своей жизни.

    Сразу после главного христианского праздника – Пасхи – один из звездных тренеров проекта «Голос страны» принялся делится со слушателями важностью Господа в его жизненном пути.

    «Я розмовляю зі своїм Богом так
    Наче він мій найліпший кореш 
    Офігезний чувак 
    Те що він зміг, ти не як не повторишь», – поет Бабкин.

    Фанатам музыканта песня принялась очень по душе.

    Напомним, недавно на телешоу «Голос країни-7» разгорелся скандал из-за выхода в финал священника Александра Клименко.

     

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