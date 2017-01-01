Звездный тренер «Голосу країни-7» Бабкин выпустил песню про Бога

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Сергей Бабкин

Фанатам музыканта песня принялась очень по душе

Известный украинский музыкант, участник легендарной группы «5’nizza» Сергей Бабкин выпустил новую песню, где порассуждал о роли Бога в своей жизни.

Сразу после главного христианского праздника – Пасхи – один из звездных тренеров проекта «Голос страны» принялся делится со слушателями важностью Господа в его жизненном пути.

«Я розмовляю зі своїм Богом так

Наче він мій найліпший кореш

Офігезний чувак

Те що він зміг, ти не як не повторишь», – поет Бабкин.

Фанатам музыканта песня принялась очень по душе.

Напомним, недавно на телешоу «Голос країни-7» разгорелся скандал из-за выхода в финал священника Александра Клименко.