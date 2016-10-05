Звезду «Обитаемого острова» отправили в психиатрическую больницу

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Кажется, затяжная депрессия звезды «Обитаемого острова» в действительности оказалась намного серьезнее, чем предполагали родные актера.

На днях Василий Степанов выбросился из окна собственной квартиры и получил многочисленные травмы.

По словам самого актера, его падение не было случайностью и его никто не толкал. Впрочем, его бывшая девушка отрицает попытку суицида и отметила, что скорее всего он пошел на этот шаг ради того, чтобы о нем вновь заговорили.

После страшного инцидента, актер был направлен на лечение в психиатрическую больницу им. Алексеева.

#скрытые желания Публикация от Василий Степанов (@vasiliystepanov_official) Окт 5 2016 в 12:43 PDT

В больницу на принудительное лечение, которое будет проходить в течение примерно одного месяца, Василий был доставлен после ухудшения самочувствия. После падения Степанов отказался от больничного лечения и отправился на восстановление домой, однако вчера ему стало хуже, после чего пришлось вызывать медиков повторно. По словам брата Василия Максима Степанова, актер страдает тяжелой формой депрессии, которая требует немедленного лечения.

Джерело: graziamagazine.ru