Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона

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В этом сезоне в моде оттенки белого, бежевого, хаки и красного

Мировые модели уже открыли пляжный сезон. В соцсетях Instagram активно публикуют фото в сексуальных бикини.

Наибольшей популярностью пользуются раздельные наряды из стрейч-нейлона и вязаные крючком комплекты в стиле бохо.

Сплошные купальники, как у спасательниц Малибу, уже успели продемонстрировать модели Эльза Хоск, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и весь отряд «ангелов» Victoria's Secret.

В этом сезоне в моде оттенки белого, бежевого, хаки и красного.

Из принтованных вариантов звезды выбирают цветочные мотивы и полосы в морском стиле.

Ниже предлагаем вам подборку лучших пляжных нарядов.





Джерело: Gazeta.ua