Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
- Сьогодні, 13:52
-
Розсилка
В этом сезоне в моде оттенки белого, бежевого, хаки и красного
Мировые модели уже открыли пляжный сезон. В соцсетях Instagram активно публикуют фото в сексуальных бикини.
Наибольшей популярностью пользуются раздельные наряды из стрейч-нейлона и вязаные крючком комплекты в стиле бохо.
Сплошные купальники, как у спасательниц Малибу, уже успели продемонстрировать модели Эльза Хоск, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и весь отряд «ангелов» Victoria's Secret.
В этом сезоне в моде оттенки белого, бежевого, хаки и красного.
Из принтованных вариантов звезды выбирают цветочные мотивы и полосы в морском стиле.
Ниже предлагаем вам подборку лучших пляжных нарядов.
Джерело: Gazeta.ua