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    Шоу-біз

    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона

    • Сьогодні, 13:52
    • Розсилка

    В этом сезоне в моде оттенки белого, бежевого, хаки и красного

    Мировые модели уже открыли пляжный сезон. В соцсетях Instagram активно публикуют фото в сексуальных бикини.

    Наибольшей популярностью пользуются раздельные наряды из стрейч-нейлона и вязаные крючком комплекты в стиле бохо.

    Сплошные купальники, как у спасательниц Малибу, уже успели продемонстрировать модели Эльза Хоск, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и весь отряд «ангелов» Victoria's Secret.

    В этом сезоне в моде оттенки белого, бежевого, хаки и красного.

    Из принтованных вариантов звезды выбирают цветочные мотивы и полосы в морском стиле.

    Ниже предлагаем вам подборку лучших пляжных нарядов.

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    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона
    Звезды сделали свой выбор. Подборка самых откровенных купальников пляжного сезона


    Джерело: Gazeta.ua

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