Звезды тоже болеют: Максим Фадеев срочно госпитализирован



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поклонники Максима Фадеева всерьез обеспокоены его здоровьем.

Продюсер опубликовал фото из больницы, где он сейчас находится под наблюдением врачей. Композитор сообщил, что был вынужден согласиться на госпитализацию из-за осложнившегося гриппа и попросил своих подписчиков относиться к собственному здоровью внимательней. «Почти 6 дней с температурой. Будьте осторожней очень тяжелый грипп ходит. Мне не повезло, я схватил. Уже все обошлось. Сейчас как говорят врачи, вирус стал стоек ко всем антибиотикам и нужно быть еще внимательней. Ходите в медицинских масках в метро и общественных местах», — обратился к поклонникам Максим.

Судя по всему, Фадеев пытался справиться с болезнью самостоятельно и без постельного режима. Ведь сейчас у продюсера очень плотный рабочий график — у него много подопечных, которым он сам пишет хиты. Кроме того, недавно композитор, который ранее раскритиковал новогодние шоу на федеральных каналах, признался, что уже начал вести переговоры с некоторыми каналами относительно создания «Народного огонька». Максим пояснил, что этот проект создается для того, чтобы зрители сами могли выбирать артистов, которых хотели бы увидеть в новогоднюю ночь.

Джерело: graziamagazine.ru