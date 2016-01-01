Звезды тоже мерзнут. Джастин Бибер примерял женскую шубу

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Странный наряд звезды взорвал сеть

На днях 22-летнего певца заметили одетого в женскую шубу (явно больше нужного размера), джинсах с разрезами и замшевых туфлях.

Самого Джастина странноватый наряд нисколько не смущал: накинув капюшон и укутавшись в меховое пальто, певец спокойно прогуливался по Лос-Анджелесу и не обращал ни на кого внимание.

Теперь у нас два вопроса: неужели в ЛА так холодно и кому проспорил Бибер, чтобы так вырядиться?

Джерело: graziamagazine.ru