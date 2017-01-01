Звезды украинского кино снялись в криминальном триллере про лихие девяностые

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В сети появился официальный трейлер криминального триллера «Межа», снятого в украинской копродукции со Словакией и Чехией

Фильм «Межа» словацкого режиссера Петера Бебьяка стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и был создан компанией Garnet International Media Group в копродукции со словацкой компанией «Wandal Production, s.r.o.». Автор сценария фильма - Петер Балко (Словакия), продюсеры - Ванда Адамик-Грицова (Словакия) и Андрей Ермак (Украина).

Ядром фильма «Межа» стала остросюжетная история, произошедшая на словацко-украинском пограничье, которая показана через призму семей, причастных к организованной преступности летом 2007 года. События происходят за несколько месяцев до того, как Словакия вступила в Шенгенскую зону. Криминальная история с элементами триллера происходит в особом и мистическом пространстве, в котором сочетаются культуры, диалекты, обычаи, чудеса и человеческие судьбы.

В фильме снялись известные украинские актеры - Римма Зюбина, Станислав Боклан, Александр Пискунов, а также известные словацкие актеры - Зюзана Фиалова, Эмилия Васарьова Макар Тихомиров, Владимир Геляс, Евгений Либезнюк и другие. Съемки проходили в Украине (в Закарпатье) и в Словакии.

Фильм уже был отмечен призом конкурса Works-in-progress индустриальной секции Baltic Event ХХ Международного кинофестиваля в Таллине, а также примет участие в других престижных европейских фестивалях.