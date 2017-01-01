Как выглядит процесс изготовления оскаровских статуэток

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Авторы минутного ролика показали процесс создания статуэток, ежегодно вручаемых лауреатам «Оскара».

На официальном канале «Оскара» появилось видео, запечатлевшее процесс создания статуэток, которые ежегодно вручаются лауреатам престижной кинопремии.

Их производством занимается нью-йоркская компания Polich Tallix Inc: в команде работает около 80 сотрудников, а на выпуск партии из 50 фигурок у них уходит порядка трех месяцев.

В минутном ролике показываются различные этапы производства статуэток — от отливки изначальной формы до их финальной полировки и нанесения пластин с именами победителей.

Как пишет Designboom, предугадать число фигурок, которое будет необходимо вручить на церемонии, невозможно — каждый год количество лауреатов разное. Поэтому статуэтки каждый раз выпускают с запасом: те из них, которые оказываются лишними, дожидаются лауреатов следующего года.

Джерело: Bird In Flight