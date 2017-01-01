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    Песня группы «Грибы» в исполнении Януковича и Путина взорвала сеть

    • Сьогодні, 12:31
    • Розсилка

    Одессит воссоздал песню «Тает лёд» украинской группы «Грибы» голосами украинских и не только, живых и не очень политических деятелей.

    «Закрой глаза, всё постепенно и тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение и холода за окном не помеха», – русскоязычный вариант этой песни слышали, наверное, все.

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    А вот кавер в исполнении известных политических деятелей, наверняка, немногие.

    Напомним, что группа «Грибы», основанная продюсером Quest Pistols Юрием Бардашем, за год сняла четыре клипа, собрала аншлаг в Киеве и отправилась в тур по странам СНГ. В том числе группа выступит и в России.

    Джерело: 24 канал

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