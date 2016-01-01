В Росии новогодний корпоратив сотрудников психбольницы закончился дракой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До Нового года остались считанные дни и многие компании устраивают для своих сотрудников новогодние корпоративы.

Но какой же праздник у россиян может обойтись без алкоголя и драки? Правильно! Никакой.

Под одной крышей небольшого кафе встретились сотрудники Мурманской областной психиатрической больницы, собравшиеся по случаю предстоящего Нового года, а также четыре сестры, отмечавшие здесь же день рождения одной из них.

Очевидцы инцидента рассказали журналистам, что градус напряжённости между двумя компаниями рос медленно, но уверенно — с каждой выпитой рюмкой. Сначала кому-то не понравилась песня, которую попросили включить «конкуренты», потом кто-то «не так» на кого-то посмотрел, потом кто-то «не то» кому-то сказал. Затем медики — то ли случайно, то ли намеренно — проткнули воздушный шарик, служивший украшением на вечеринке именинницы. А вместе с лопнувшим шариком заодно лопнули и последние скрепы, позволявшие сохранить пусть хрупкий, но всё-таки мир, сообщает «ХибИнформБюро».

Разгневанные представительницы двух разных компаний (на «медицинский» корпоратив тоже пришли преимущественно прекрасные дамы) вцепились друг другу в волосы. Немногочисленные мужчины попытались было утихомирить беснующихся дам, но попытки оказались безуспешными.

Досталось от именинницы с компанией и полицейским. В битве с законом дамы отчаянно сопротивлялись, осыпая стражей порядка забористой бранью и не давая надеть на себя наручники.

Как это было, можете посмотреть сами. И помните, алкоголь - зло!











