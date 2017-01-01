100 лет за 100 секунд: как менялась мода афроамериканцев

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Издание BuzzFeed рассказал об эволюции афроамериканской моды в XX веке

Авторы ролика выделили несколько периодов. 1920-е и середина 1930-х отмечены гарлемским ренессансом, подъемом афроамериканской культуры и музыки в Гарлеме.

Мода того времени вдохновлена джазом и костюмами музыкантов. Для 1940-х характерны военная форма и рабочая одежда. Издание пишет, что, несмотря на дискриминацию в обществе, афроамериканцы служили в армии и выполняли тяжелую работу — считалось, что они не годятся на роль офицеров.

Следующий этап, 1950–1960-е, представлен движением за гражданские права и одеждой, на которую повлияли костюмы для воскресной службы в церкви. Натуральные волосы в то время стали символом борьбы за свои права. Следующие периоды прошли под влиянием музыки: мода 1970-х вдохновлялась костюмами артистов лейбла Motown, а одежда 1980-х и 1990-х была частью рэп-культуры.

После этого в видео показаны современный период и движение Black Lives Matter.

Джерело: Bird In Flight