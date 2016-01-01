11-летний сын Дэвида Бекхэма выпустил дебютный видеоклип

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Похоже, Дэвиду Бекхэму придется смириться, что ни один из его сыновей не пошел по его стопам.

На днях 11-летний сын футболиста Круз представил музыкальный дебют - клип на свою первую песню If Everyday Was Christmas, которая имела успех не только в сети, но и на радио, пишет журнал Elle.

Видео уже признали самым трогательным рождественским роликом. Кстати, помимо Круза, в нем участвуют его старшие братьяБруклин и Ромео и 5-летняя сестра Харпер. Помогала начинающей звезде команда продюсера Джастина Бибера, так что благодаря вокальным данным мальчикам, его умению держаться перед камерой, он имеет все шансы стать новым кумиром тинейджеров.



