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    11-летний сын Дэвида Бекхэма выпустил дебютный видеоклип

    • 19 Грудня, 23:16
    • Розсилка

    Похоже, Дэвиду Бекхэму придется смириться, что ни один из его сыновей не пошел по его стопам.

    На днях 11-летний сын футболиста Круз представил музыкальный дебют - клип на свою первую песню If Everyday Was Christmas, которая имела успех не только в сети, но и на радио, пишет журнал Elle.

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    Видео уже признали самым трогательным рождественским роликом. Кстати, помимо Круза, в нем участвуют его старшие братьяБруклин и Ромео и 5-летняя сестра Харпер. Помогала начинающей звезде команда продюсера Джастина Бибера, так что благодаря вокальным данным мальчикам, его умению держаться перед камерой, он имеет все шансы стать новым кумиром тинейджеров.


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