17-летняя девушка впечатлила своим исполнением легендарной песни Hallelujah

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Видео с записью выступления с каждым днем набирает все больше лайков в соцсетях

Пользователей соцсетей поразило невероятное исполнение шедевра Леонарда Коэна Hallelujah. 17-летняя ученица средней школы из Канзаса Тиффани Дэй спела песню во время каникул в Италии, а ее друзья записали исполнение композиции на телефон и опубликовали его в соцсетях.

Тиффани путешествовала по Италии во время весенних каникул вместе со своим школьным хором Канзаса. Группа пела в разных соборах во время их экскурсии, и когда Тиффани наткнулась на колодец в Венеции, она не смогла устоять перед возможностью проверить акустику. Результат? Посмотрите сами на невероятное видео ниже. С тех пор видео поделились более чем 125 тыс. раз в твиттере и оно понравилось более 300 тыс. подписчиков.

Джерело: boredpanda.com