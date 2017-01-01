Активисты устроили антитрамповский протест в космосе и сняли его на видео
- Сьогодні, 10:01
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Розсилка
Независимое космическое сообщество ASAN устроило «первый протест в космосе», выбрав своей целью Дональда Трампа
Команда ASAN распечатала гигантский твит из своего аккаунта, который гласит: «Взгляни на это, сукин ты сын». Твит набран капслоком и в нем отмечен реальный аккаунт Дональда Трампа. Распечатанный твит подняли на высоту 27,5 километра с помощью воздушного шара, параллельно снимая процесс на видео. Несмотря на то, что президент США любит высказываться в твиттере, пост ASAN он пока что оставил без комментариев.
Гнев ASAN обусловлен обещаниями Трампа сократить научную программу NASA, отказом признать климатические изменения и враждебным отношением к федеральным агентствам, ответственным за сохранение экологических стандартов.
Джерело: Bird In Flight