Активисты устроили антитрамповский протест в космосе и сняли его на видео

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Независимое космическое сообщество ASAN устроило «первый протест в космосе», выбрав своей целью Дональда Трампа

Команда ASAN распечатала гигантский твит из своего аккаунта, который гласит: «Взгляни на это, сукин ты сын». Твит набран капслоком и в нем отмечен реальный аккаунт Дональда Трампа. Распечатанный твит подняли на высоту 27,5 километра с помощью воздушного шара, параллельно снимая процесс на видео. Несмотря на то, что президент США любит высказываться в твиттере, пост ASAN он пока что оставил без комментариев.

Гнев ASAN обусловлен обещаниями Трампа сократить научную программу NASA, отказом признать климатические изменения и враждебным отношением к федеральным агентствам, ответственным за сохранение экологических стандартов.

Джерело: Bird In Flight