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    «Americano» и все фильмы легендарной Софи Лорен в одном клипе

    • Сьогодні, 06:10
    • Розсилка

    Одна из последних живущих богинь кино Софи Лорен в свои 82 все еще ослепительна и даже выходит в свет.

    И всюду пускай постаревшую, но все еще в самом соку итальянскую икону приветствуют стоя.

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    Живая легенда мирового кинематографа самая прекрасная женщина Италии сегодня живёт не на шумной родине, а в тишайшей Женеве. Она давно поняла, что что молчание — золото, и не на словах, а на деле крайне редко соглашается на интервью, заявляя: «Моя жизнь не была похожа на сказку. О многом больно говорить до сих пор».

    Джерело: Культурология

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