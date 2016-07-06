«Americano» и все фильмы легендарной Софи Лорен в одном клипе
- Сьогодні, 06:10
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Одна из последних живущих богинь кино Софи Лорен в свои 82 все еще ослепительна и даже выходит в свет.
И всюду пускай постаревшую, но все еще в самом соку итальянскую икону приветствуют стоя.
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Живая легенда мирового кинематографа самая прекрасная женщина Италии сегодня живёт не на шумной родине, а в тишайшей Женеве. Она давно поняла, что что молчание — золото, и не на словах, а на деле крайне редко соглашается на интервью, заявляя: «Моя жизнь не была похожа на сказку. О многом больно говорить до сих пор».
Джерело: Культурология