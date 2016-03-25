  1. Головна
  2. Скотч
  3. Відео
    Відео

    Американская студентка показала, как менялись заставки с названиями фильмов

    • Сьогодні, 12:00
    • Розсилка

    В подборку вошли картины, снятые с 1914 по 2014 год.

     Даниэль Дель Плато выложила на своем канале в Vimeo шестиминутное видео, собрав десятки заставок с названиями фильмов, которые обычно показывают в начале картин.

    Читайте також

    Ролик охватывает период с 1914 по 2014 год. В числе вошедших в подборку фильмов — «Гражданин Кейн», «Касабланка», «Головокружение», «Энни Холл», «Бешеный бык» и «Сияние».

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ