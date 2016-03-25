Американская студентка показала, как менялись заставки с названиями фильмов
- Сьогодні, 12:00
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Розсилка
В подборку вошли картины, снятые с 1914 по 2014 год.
Даниэль Дель Плато выложила на своем канале в Vimeo шестиминутное видео, собрав десятки заставок с названиями фильмов, которые обычно показывают в начале картин.
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Ролик охватывает период с 1914 по 2014 год. В числе вошедших в подборку фильмов — «Гражданин Кейн», «Касабланка», «Головокружение», «Энни Холл», «Бешеный бык» и «Сияние».
Джерело: Bird In Flight