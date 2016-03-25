Американская студентка показала, как менялись заставки с названиями фильмов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В подборку вошли картины, снятые с 1914 по 2014 год.

Даниэль Дель Плато выложила на своем канале в Vimeo шестиминутное видео, собрав десятки заставок с названиями фильмов, которые обычно показывают в начале картин.

Ролик охватывает период с 1914 по 2014 год. В числе вошедших в подборку фильмов — «Гражданин Кейн», «Касабланка», «Головокружение», «Энни Холл», «Бешеный бык» и «Сияние».

Джерело: Bird In Flight