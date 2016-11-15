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    Ариана Гранде и Джон Ледженд записали песню для «Красавицы и Чудовища»

    • Вчора, 17:09
    • Розсилка

    В преддверии премьеры диснеевского фильма «Красавица и Чудовище» создатели киноленты показали новый трейлер, в котором можно услышать композицию, специально для фильма записанную известными артистами Арианой Гранде и Джоном Леджендом.

    Фактически Ариана и Джон попросту перепели дуэтом классическую песню, написанную для мультфильма Disney «Красавица и Чудовище» еще в 1991 году – изначально ее пела актриса Анджела Лэнсбери, затем, для саундтрека к мультфильму, песню перепела Селин Дион, получив за нее «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».

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    Саундтрек к фильму «Красавица и Чудовище» будет выпущен 10 марта, сама же кинолента появится на экране 16 марта.

    Песня Арианы Гранде и Джона Ледженда начинается с 01:37 трейлера:

    Джерело: popcornnews
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