Ариана Гранде и Джон Ледженд записали песню для «Красавицы и Чудовища»

В преддверии премьеры диснеевского фильма «Красавица и Чудовище» создатели киноленты показали новый трейлер, в котором можно услышать композицию, специально для фильма записанную известными артистами Арианой Гранде и Джоном Леджендом.

Фактически Ариана и Джон попросту перепели дуэтом классическую песню, написанную для мультфильма Disney «Красавица и Чудовище» еще в 1991 году – изначально ее пела актриса Анджела Лэнсбери, затем, для саундтрека к мультфильму, песню перепела Селин Дион, получив за нее «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».

Саундтрек к фильму «Красавица и Чудовище» будет выпущен 10 марта, сама же кинолента появится на экране 16 марта.

Песня Арианы Гранде и Джона Ледженда начинается с 01:37 трейлера: