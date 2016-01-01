BBC выпустил трейлер нового сериала с Томом Харди в главной роли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На экраны картина выйдет уже в начале января 2017 года.

Телеканал BBC One опубликовал трейлер нового мини-сериала «Табу», премьера которого запланирована на 7 января 2017 года.

Главную роль в восьмисерийной картине сыграет британский актер Том Харди.

События сериала разворачиваются в 1814 году: считавшийся мертвым авантюрист Джеймс Дилейни, которого и играет Харди, после десяти лет жизни в Африке возвращается в Великобританию, чтобы отомстить за смерть своего отца.

Другие роли в фильме достались Биллу Лео, Уне Чаплин, Джонатану Прайсу и Майклу Келли. Продюсируют сериал компании Тома Харди Hardy Son & Baker и Ридли Скотта Scott Free.

Джерело: Bird In Flight