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    BBC выпустил трейлер нового сериала с Томом Харди в главной роли

    • 26 Грудня, 18:23
    • Розсилка

    На экраны картина выйдет уже в начале января 2017 года.

    Телеканал BBC One опубликовал трейлер нового мини-сериала «Табу», премьера которого запланирована на 7 января 2017 года.

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    Главную роль в восьмисерийной картине сыграет британский актер Том Харди.

    События сериала разворачиваются в 1814 году: считавшийся мертвым авантюрист Джеймс Дилейни, которого и играет Харди, после десяти лет жизни в Африке возвращается в Великобританию, чтобы отомстить за смерть своего отца.

    Другие роли в фильме достались Биллу Лео, Уне Чаплин, Джонатану Прайсу и Майклу Келли. Продюсируют сериал компании Тома Харди Hardy Son & Baker и Ридли Скотта Scott Free.

    Джерело: Bird In Flight

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