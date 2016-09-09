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    Беременная Натали Портман снялась в волшебном клипе

    • Сьогодні, 13:42
    • Розсилка

    На видео запечатлены последние дни беременности актрисы

    Натали Портман, которая 22 февраля родила дочь Амалию, через месяц после появления малышки на свет может вспомнить, как готовилась к ее появлению, ведь в сети появился клип британского певца и композитора Джеймса Блейка.

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    Главной героиней видео стала беременная Натали, снявшаяся в ролике на последних сроках беременности.

    Композиция My Willing Heart, премьера клипа на которую состоялась вчера, вошла в прошлогодний альбом Блейка The Colour in Anything и стала первой песней из него, на которую снято видео. Согласно пресс-релизу, 35-летняя актриса приняла участие в съемках в последние дни перед родами.

    Черно-белый ролик на лирическую композицию показывает актрису, плавающую в воде и сидящую на кровати. Камера запечатлела Натали в моменты общения с дочерью: Портман гладит живот, а ребенок внутри нее двигается.


    Источникspletnik

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