Беременная Натали Портман снялась в волшебном клипе

На видео запечатлены последние дни беременности актрисы

Натали Портман, которая 22 февраля родила дочь Амалию, через месяц после появления малышки на свет может вспомнить, как готовилась к ее появлению, ведь в сети появился клип британского певца и композитора Джеймса Блейка.

Главной героиней видео стала беременная Натали, снявшаяся в ролике на последних сроках беременности.

Композиция My Willing Heart, премьера клипа на которую состоялась вчера, вошла в прошлогодний альбом Блейка The Colour in Anything и стала первой песней из него, на которую снято видео. Согласно пресс-релизу, 35-летняя актриса приняла участие в съемках в последние дни перед родами.

Черно-белый ролик на лирическую композицию показывает актрису, плавающую в воде и сидящую на кровати. Камера запечатлела Натали в моменты общения с дочерью: Портман гладит живот, а ребенок внутри нее двигается.



Источник: spletnik