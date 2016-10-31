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    Безумная японская реклама 90-х с участием Арнольда Шварценеггера взорвала Сеть

    • Сьогодні, 13:51
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    East News
    Арнольд Шварценеггер

    Многие голливудские звезды снимаются в азиатской рекламе.

     Ведь на этом рынке знаменитостями за участие в подобных роликах платят баснословные гонорары. Не смог устоять перед таким соблазном и Арнольд Шварценеггер.

    В 90-х актер снялся во множестве рекламных видео японских товаров — кофе, пиво, лапша быстрого приготовления и другое. Однако недавно в Сеть попала запись с участием молодого Арни, где он рекламирует энергетический напиток, популярный в Стране всходящего солнца. Этот креативный и местами даже безумный ролик буквально взорвал Интернет. Его посмотрело уже более 300 тысяч пользователей, которые оставляют под роликом множество комментариев. Поклонники звезды отмечают, что таким смешным и несуразным Шварценеггера они еще не видели.

    Джерело: graziamagazine.ru

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