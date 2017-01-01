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    Бисер, кристаллы и золотые нити: как создавали кутюрную коллекцию Dior

    • Сьогодні, 16:53
    • Розсилка

    Недавний показ Christian Dior Couture и последовавший за ним бал-маскарад уже вошли в историю: модный Дом не поскупился на оформление и на один день превратил Музея Родена в сказочный лес времен Людовика XIV.

    Коллекция, созданная Марией Грацией Кьюри, также отсылает нас к этой эпохе: полупрозрачные платья украшают луна и солнце, фантастические существа из мифологии и узоры в духе Сальвадора Дали, пишет журнал Elle.

    Сегодня мы можем заглянуть в кутюрные ателье Dior и узнать, как стежок за стежком мастера вручную создавали эту красоту. 

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