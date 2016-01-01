Блогеры показали, кто и где размещает ядерные бомбы в одном ролике

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Американские блогеры опубликовали ролик, в котором продемонстрировали месторасположение ядерного оружия в мире. Видео было обнародовано на YouTube-канале RealLifeLore.

В сюжете рассказывается, что США размещают ядерные бомбы вблизи многих европейских городов - рядом с Венецией, Роттердамом, Кельном, Миланом и Брюсселем.

Кроме того, блогеры заявляют о размещении ядерного оружия в России, Китае, Пакистане, Великобритании, Индии и КНДР.

Также, по их словам, порядка шести процентов мирового ядерного оружия сконцентрировано в непосредственной близости от российского города Саратова.

Видео, в котором рассказывается, кто и где размещает оружие массового поражения:

Джерело: cameralabs.org