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    Блогеры показали, кто и где размещает ядерные бомбы в одном ролике

    • 29 Грудня, 18:50
    • Розсилка

    Американские блогеры опубликовали ролик, в котором продемонстрировали месторасположение ядерного оружия в мире. Видео было обнародовано на YouTube-канале RealLifeLore.

    В сюжете рассказывается, что США размещают ядерные бомбы вблизи многих европейских городов - рядом с Венецией, Роттердамом, Кельном, Миланом и Брюсселем.

    Кроме того, блогеры заявляют о размещении ядерного оружия в России, Китае, Пакистане, Великобритании, Индии и КНДР.

    Также, по их словам, порядка шести процентов мирового ядерного оружия сконцентрировано в непосредственной близости от российского города Саратова.

    Видео, в котором рассказывается, кто и где размещает оружие массового поражения:

    Джерело: cameralabs.org

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