Блогеры показали, кто и где размещает ядерные бомбы в одном ролике
- 29 Грудня, 18:50
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Розсилка
Американские блогеры опубликовали ролик, в котором продемонстрировали месторасположение ядерного оружия в мире. Видео было обнародовано на YouTube-канале RealLifeLore.
В сюжете рассказывается, что США размещают ядерные бомбы вблизи многих европейских городов - рядом с Венецией, Роттердамом, Кельном, Миланом и Брюсселем.
Кроме того, блогеры заявляют о размещении ядерного оружия в России, Китае, Пакистане, Великобритании, Индии и КНДР.
Также, по их словам, порядка шести процентов мирового ядерного оружия сконцентрировано в непосредственной близости от российского города Саратова.
Видео, в котором рассказывается, кто и где размещает оружие массового поражения:
Джерело: cameralabs.org