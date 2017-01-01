Бразильская супермодель впечатлила отличной фигурой в горячем видео

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Очаровательная Алессандра Амбросио

По сюжету ролика Амбросио выходит из воды, снимает верх от купальника и, прикрывая свои формы, направляется к мужчине

35-летняя Алессандра Амбросио привыкла ходить по подиуму в откровенном нижнем белье ведь она — «ангел» Victoria's Secret. Вчера издание Love Magazine опубликовало новое горячее видео, где Алессандра избавилась от верхней части купальника и осталась топлес.

Режиссером мини-клипа стал Даг Инглиш, а стилистом — Шон Найт. В клипе под названием «Весенние каникулы» (Spring Break) Алессандра прогуливается вокруг бассейна и нежится в ванной, демонстрируя свою фигуру. Поправив мокрые пряди на лице, модель соблазнительно смотрит в объектив камеры. Позже она выходит из воды, снимает верх от купальника и, прикрывая свои формы, направляется к мужчине. В конце пара соединятся в жарком поцелуе.

Бразильская супермодель Алессандра призналась, что у нее всегда были хорошие формы. Однако до участия в шоу Victoria's Secret она не занималась спортом.

Напомним, что проект Love Magazine — это календарь, который исчисляет время до Нового года и каждый день приносит новое видео. Героинями ролика становятся самые красивые и сексуальные девушки мира. И Алессандра Аброссио не в первый раз принимает участие в таких видео. Также в номере журнала появлялись фотосессии с Ириной Шейк, Беллой и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Сиенной Миллер и Джейми Кинг.