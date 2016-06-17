Carpool karaoke: Джеймс Корден спел с манекеном Виктории Бекхэм
- Сьогодні, 15:22
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Несколько дней назад в студии вечернего шоу «The Late Late Show with James Corden» ведущий программы закидал своих звездных гостей фруктами.
Среди них была Виктория Бекхэм, которая оказалась первой мишенью Кордена и была шокирована происходящим.
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После этого СМИ шутили, что следующим гостем его песенного шоу в машине станет именно Виктория, пишет журнал Elle.
Поразительно, но они были правы: Джеймсу удалось уговорить ее поучаствовать в Carpool Karaoke, причем не в совсем обычном формате. Если точно – в совсем необычном.
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