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    Carpool karaoke: Джеймс Корден спел с манекеном Виктории Бекхэм

    • Сьогодні, 15:22
    • Розсилка

    Несколько дней назад в студии вечернего шоу «The Late Late Show with James Corden» ведущий программы закидал своих звездных гостей фруктами.

     Среди них была Виктория Бекхэм, которая оказалась первой мишенью Кордена и была шокирована происходящим.

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    После этого СМИ шутили, что следующим гостем его песенного шоу в машине станет именно Виктория, пишет журнал Elle.

    Поразительно, но они были правы: Джеймсу удалось уговорить ее поучаствовать в Carpool Karaoke, причем не в совсем обычном формате. Если точно – в совсем необычном.

    Смотрите сами:


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