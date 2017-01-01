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Чиновник из Черкасс станцевал под «Тает лед» «Грибов»

Чиновник пришел поучаствовать в программе, а заодно продемонстрировал свои танцевальные таланты.

Секретарь Черкасского горсовета Александр Радуцкий в эфире местного телеканала станцевал под песню «Тает лед» группы «Грибы». Видео разместила журналист Елена Берестенко на своей странице в Facebook.

Напомним, оригинальный клип был опубликован 10 марта и за три недели набрал почти 36 миллионов просмотров на Youtube.

Это четвертое музыкальное видео коллектива: ранее исполнители выпустили клипы на композиции «Велик», «Копы» и «Интро». Все три ролика набрали по 10 миллионов просмотров и вошли в единственный на данный момент альбом «Грибов» — «Дом На Колесах ч.1», вышедший в 2016 году.