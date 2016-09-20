«Девочка-дура»: мультфильм-зарисовка о детях, который обязательно стоит посмотреть взрослым
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Розсилка
«Девочка-дура» - мультипликационный фильм-зарисовка, который был создан в студии анимации «А-фильм» в 2006.
Этакий своеобразный взгляд на мир глазами ребёнка советского (да и только ли советского) времени.
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В этом мультфильме есть всё: и познание мира, и первые разочарования, и безразличная глупость взрослого мира.
Этот искренний и проникновенный мультфильм может вызывать разные чувства, но безразличным точно никого не оставит.
Джерело: Культурология