Двухлетний сын Алиши Кис владеет искусством битбокса
- Сьогодні, 16:48
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Талант малыша поразил поклонников певицы.
Популярная певица Алиша Кис и продюсер Свиз Битс периодически веселят поклонников видеороликами и фотографиями с участием своих детей.
На этот раз Свиз Битс опубликовал на своей страничке в Instagram новое видео, в котором двухлетний сын Дженезис Али демонстрирует свои битбокс-умения.
Видеоролик уже собрал более 160 тысяч просмотров и тысячи восторженных комментариев.
«Дженезис хотел, чтобы я послушал его бит», - подписал видеоролик в соцсети Свиз.