Двухлетний сын Алиши Кис владеет искусством битбокса

Талант малыша поразил поклонников певицы.

Популярная певица Алиша Кис и продюсер Свиз Битс периодически веселят поклонников видеороликами и фотографиями с участием своих детей.

На этот раз Свиз Битс опубликовал на своей страничке в Instagram новое видео, в котором двухлетний сын Дженезис Али демонстрирует свои битбокс-умения.

Видеоролик уже собрал более 160 тысяч просмотров и тысячи восторженных комментариев.