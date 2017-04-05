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    Двухлетний сын Алиши Кис владеет искусством битбокса

    • Сьогодні, 16:48
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    Талант малыша поразил поклонников певицы.

    Популярная певица Алиша Кис и продюсер Свиз Битс периодически веселят поклонников видеороликами и фотографиями с участием своих детей.

    На этот раз Свиз Битс опубликовал на своей страничке в Instagram новое видео, в котором двухлетний сын Дженезис Али демонстрирует свои битбокс-умения.

    Видеоролик уже собрал более 160 тысяч просмотров и тысячи восторженных комментариев.

    «Дженезис хотел, чтобы я послушал его бит», - подписал видеоролик в соцсети Свиз. 

    In the middle of my #NoCommissionShanghai Genesis wanted me to hear his new beat 1234567 thx @brooklyn_lighthouse on the gear

    Публикация от therealswizzz (@therealswizzz)

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