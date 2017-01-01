Джуд Лоу и Чарли Ханнэм в финальном трейлере фильма «Меч короля Артура»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Украине премьера фильма ожидается 11 мая

В сети появился долгожданный финальный трейлер фильма «Меч короля Артура» (King Arthur: Legend of the Sword). Режиссером картины выступил Гай Ричи, а главные роли исполнили Джуд Лоу (Вортиген) и Чарли Ханнэм (Артур).

В фильме будет рассказана история юного Артура, чья жизнь кардинально меняется после того как она достает меч Экскалибур. Артур объединяет людей для свержения тирана Вортигена и, конечно, находит свою любовь.

Премьера ленты назначена на 10 мая этого года.



