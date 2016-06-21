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    Экстремальные водные процедуры: как выглядит бассейн с прозрачным дном на крыше небоскреба

    • Сьогодні, 06:24
    • Розсилка

    К такому отдыху готовы только самые смелые

    На одном из небоскребов в техасском Хьюстоне появился необычный бассейн, в котором вряд ли смогут искупаться люди со слабыми нервами.

    Бассейн с прозрачным дном открыли на крыше 40-этажного небоскреба.

    От видео, которые появились в соцсетях, буквально стынет кровь в жилах. Но любителям острых ощущений плаванье в таком бассейне доставит немалое удовольствие.

    Архитекторы и разработчики заверили, что купание в бассейне с прозрачным дном абсолютно безопасное, так как дно сделано из 8-дюймового органического стекла.

    Джерело: 24 канал

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