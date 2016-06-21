Экстремальные водные процедуры: как выглядит бассейн с прозрачным дном на крыше небоскреба

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К такому отдыху готовы только самые смелые

На одном из небоскребов в техасском Хьюстоне появился необычный бассейн, в котором вряд ли смогут искупаться люди со слабыми нервами.

Бассейн с прозрачным дном открыли на крыше 40-этажного небоскреба.

От видео, которые появились в соцсетях, буквально стынет кровь в жилах. Но любителям острых ощущений плаванье в таком бассейне доставит немалое удовольствие.

Архитекторы и разработчики заверили, что купание в бассейне с прозрачным дном абсолютно безопасное, так как дно сделано из 8-дюймового органического стекла.

Swimming in the sky! This is the view from the balcony of our South Penthouse We have 4 Penthouses available for lease. #MarketSquareTower #luxury #highrise #houston #TallestPoolInTexas Публикация от Market Square Tower (@marketsquaretower) Апр 7 2017 в 10:12 PDT

Джерело: 24 канал