Экстремальные водные процедуры: как выглядит бассейн с прозрачным дном на крыше небоскреба
- Сьогодні, 06:24
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К такому отдыху готовы только самые смелые
На одном из небоскребов в техасском Хьюстоне появился необычный бассейн, в котором вряд ли смогут искупаться люди со слабыми нервами.
Бассейн с прозрачным дном открыли на крыше 40-этажного небоскреба.
От видео, которые появились в соцсетях, буквально стынет кровь в жилах. Но любителям острых ощущений плаванье в таком бассейне доставит немалое удовольствие.
Архитекторы и разработчики заверили, что купание в бассейне с прозрачным дном абсолютно безопасное, так как дно сделано из 8-дюймового органического стекла.
Джерело: 24 канал