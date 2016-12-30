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    Эволюция на глазах: осьминоги начали использовать мертвых медуз как оружие

    • Сьогодні, 17:13
    • Розсилка

    Один из видов осьминога научился защищаться и охотиться

    Ученые из Исследовательского центра MBARI в Калифорнии выяснили, что один из видов осьминога научился защищаться и охотиться.

    Как пишет Nature, перед тем как разорвать медузу на куски и съесть, животные оставляют части медузы, которые содержат яд.

    Во время исследования у осьминогов ученые нашли желеобразные нити, которые принадлежали медузе.

    Ученые считают, что такое поведение имеет смысл, если осьминоги используют эти нити в качестве оружия для защиты от хищников или для собственной подводной охоты.

    Ученые также отметили, что у осьминогов довольно высокий интеллект, поэтому это вполне реально. К тому же схожие случаи были и раньше. Например, осьминог тремоктопус фиалковый (Tremoctopus violaceus) является устойчивым к ядовитой физалис, поэтому часто использует ее как средство для защиты и нападения.

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