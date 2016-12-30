Эволюция на глазах: осьминоги начали использовать мертвых медуз как оружие

Один из видов осьминога научился защищаться и охотиться

Ученые из Исследовательского центра MBARI в Калифорнии выяснили, что один из видов осьминога научился защищаться и охотиться.

Как пишет Nature, перед тем как разорвать медузу на куски и съесть, животные оставляют части медузы, которые содержат яд.

Во время исследования у осьминогов ученые нашли желеобразные нити, которые принадлежали медузе.

Ученые считают, что такое поведение имеет смысл, если осьминоги используют эти нити в качестве оружия для защиты от хищников или для собственной подводной охоты.

Ученые также отметили, что у осьминогов довольно высокий интеллект, поэтому это вполне реально. К тому же схожие случаи были и раньше. Например, осьминог тремоктопус фиалковый (Tremoctopus violaceus) является устойчивым к ядовитой физалис, поэтому часто использует ее как средство для защиты и нападения.