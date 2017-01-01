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    «Евровидение-2017»: появилась видеопрезентация Киева с Кличко в главной роли

    • Сьогодні, 16:03
    • Розсилка

    Видео опубликовало на своей странице в Twitter Министерство иностранных дел Украины.

    В сети опубликовали презентационный ролик Киева в рамках подготовки к проведению песенного конкурса «Евровидение-2017»

    Про инфраструктуру и преимущества столицы в ролике рассказывает мэр столицы Виталий Кличко.

    Напомним, 62-й песенный конкурс Евровидение-2017 года будут принимать в Киеве. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

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    Евровидение 2017
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