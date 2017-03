«Евровидение-2017»: появилась видеопрезентация Киева с Кличко в главной роли

Видео опубликовало на своей странице в Twitter Министерство иностранных дел Украины.

В сети опубликовали презентационный ролик Киева в рамках подготовки к проведению песенного конкурса «Евровидение-2017»

Про инфраструктуру и преимущества столицы в ролике рассказывает мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, 62-й песенный конкурс Евровидение-2017 года будут принимать в Киеве. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

#Kyiv is waiting&preparing for #Eurovision! Kyiv Mayor V.Klitschko presents the beauty and hospitality of the Host City for @Eurovision 2017 pic.twitter.com/ZJP4wPjFKp