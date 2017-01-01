«Евровидение-2017»: появилась видеопрезентация Киева с Кличко в главной роли
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Розсилка
Видео опубликовало на своей странице в Twitter Министерство иностранных дел Украины.
В сети опубликовали презентационный ролик Киева в рамках подготовки к проведению песенного конкурса «Евровидение-2017»
Про инфраструктуру и преимущества столицы в ролике рассказывает мэр столицы Виталий Кличко.
Напомним, 62-й песенный конкурс Евровидение-2017 года будут принимать в Киеве. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
#Kyiv is waiting&preparing for #Eurovision! Kyiv Mayor V.Klitschko presents the beauty and hospitality of the Host City for @Eurovision 2017 pic.twitter.com/ZJP4wPjFKp— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 28 марта 2017 г.
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