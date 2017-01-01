  1. Головна
  2. Скотч
  3. Відео
    Відео

    «Евровидение-2017»: Skai показали, как создавалась песня для национального отбора

    • Сьогодні, 13:19
    • Розсилка

    Полуфиналисты Национального отбора «Евровидение-2017» группа Skai запомнилась поклонникам конкурса оригинальной и романтичной песней «All My Love For You».

    Все члены жюри единогласно похвалили участников. Джамала отметила, что ей очень понравилась  эта мужская и сильная песня.

    Читайте також

    И, несмотря на то, что команда не прошла в финал, участники группы и поклонники уверены, что песня займет достойные места в украинских хит-парадах.

    На своем канале Youtube ребята показали, как создавалась композиция «All My Love For You» для «Евровидения-2017».

    Создание этой песни длилось на протяжении года, и ее можно смело назвать международной работой. Ведь над ней трудились специалисты международного уровня – американский певец-композитор Джон Хилл, продюсер Слава Макаркин (Slamak Production), саунд-продюсер Таннер Спаркс (саунд-продюсер группы Switchfoot), продюсер Сергей Шахов (Shakhov Enterprises Holdings Inc), партитуры- Артём Рощенко и Симфонический оркестр Национальной Телерадиокомпании Украины (дирижер Владимир Шейко).




    Читайте також
    Евровидение 2017
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ