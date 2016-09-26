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    Фантастическое кунг-фу: 94-летняя китаянка поразила мир своими навыками

    • Сьогодні, 15:42
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    Женщина также научила боевым искусства сына и правнучку.

    94-летняя китаянка Чжан Нехьян поражает людей во всем мире своими фантастическими навыками кунг-фу. Об этом сообщает The Telegraph.

    Больше всего она любит бороться с использованием палки, однако она так же ловко бьет кулаками и ногами.

    Несмотря на свой возраст, бодрая женщина до сих пор преподает свое ремесло, а ученики описывают ее как «быстроногую».

    Женщина начала заниматься кунг-фу в возрасте четырех лет.

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    С тех пор она практикует боевые искусства, постоянно тренируясь, чтобы не потерять навыки и физическую форму.

    Она также утверждает, что ее талант позволил ей бросить вызов местному хулигану и поставить других негодяев на место".

    Свои навыки она также передала членам своей семьи, в частности, сыну и правнучке.

    Джерело: ТСН
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