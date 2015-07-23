Фасад мэрии в Гааге раскрасили в духе картин Пита Мондриана

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Проект реализован в честь 100-летия «Де Стейл» — общества художников, одним из основателей которого был Мондриан.

Фасад здания мэрии в Гааге раскрасили в духе картин нидерландского художника Пита Мондриана, который наряду с Василием Кандинским и Казимиром Малевичем считается одним из основоположников абстрактной живописи, пишет City Lab.

Проект был реализован в честь 100-летия «Де Стейл» — общества художников, у истоков которого также стоял Мондриан. Кроме него в творческое объединение входили художники Тео ван Дусбург и Барт ван дер Лек, архитекторы Якобс Йоханнес Ауд и Ян Вилс, скульптор Жорж Вантонгерло и другие.

Само здание мэрии было построено в 1995 году по проекту американского архитектора Ричарда Мейера. Кроме правительственных офисов в нем также располагаются кафе, выставочные пространства и городская библиотека.