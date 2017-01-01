Фото из школьных альбомов знаменитостей оживили в новой рекламе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Герои ролика — юные Джимми Киммел, Роберт Редфорд, Виола Дэвис, Стив Кэрелл, Эми Адамс и другие.

Компания Honda выпустила новый рекламный ролик, в котором оживила снимки из школьных фотоальбомов знаменитостей: в минутном видео будущие популярные актеры, телеведущие и музыканты советуют зрителям, как воплотить свои мечты в жизнь, пишет Adweek.

Ролик выпущен в преддверии Супербоула — финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Игра считается одним из самых популярных телевизионных событий в Америке, заставляющим крупные компании тратить миллионы долларов на рекламу во время трансляции матча.