Фотограф показал, как создавались сверхподробные снимки насекомых

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Левон Бисс Фотоснимок из проекта Microsculpture.

Британский фотограф Левон Бисс показал процесс работы над проектом Microsculpture.

По словам фотографа, при работе над серией Microsculpture он использовал насекомых из коллекции Оксфордского музея естественной истории, а сама съемка проводилась с помощью микроскопа — с этим же связаны и основные ограничения: из-за небольшой глубины резкости микроскопа (четким на снимках получается лишь небольшой участок) каждое финальное изображение составлялось из нескольких тысяч фотографий.

Съемка и обработка каждой из 22 вошедших в серию работ занимала у автора около двух недель.

«Моя основная работа — это портретная съемка, я специализируюсь на спортивной фотографии, — говорит Левон Бисс. — Я довольно много путешествую, и мне нужен был проект, которым я бы мог заниматься каждый раз, когда возвращаюсь из очередной поездки. Я решил, что мне интересно было бы проверить, как я смогу применить свои навыки коммерческой съемки, навыки работы со светом, в таком проекте».

Джерело: Bird In Flight