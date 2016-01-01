Фотограф создал «русалочье море» из пластиковых бутылок

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Своим проектом фотограф хотел напомнить о проблеме утилизации пластика.

Канадский фотограф Бенджамин Фон Вонг опубликовал проект «Русалки ненавидят пластик» (Mermaids Hate Plastic), в котором создал «море» из 10 000 разноцветных пластиковых бутылок, переданных ему центром по сбору отходов, и разместил в нём моделей в костюмах русалок.

Своим проектом фотограф хотел напомнить о важной экологической проблеме: статистически, средний американец использует около 167 пластиковых бутылок каждый год, то есть к тому моменту, когда ему исполнится 60, число бутылок составит около 10 000.

«Большой объём пластикового мусора попадает в океан и наносит ему вред даже больший, чем остальные виды загрязнения воды. От этого страдают обитатели морей и в целом экосистема», — рассказал Фон Вонг.

Джерело: Bird In Flight