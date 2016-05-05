Французский канал объединил различные телевизионные жанры в одной рекламе

Французский телеканал Canal+ выпустил рекламное видео, в котором собрал различные жанры, представленные в его эфире, пишет Creativity.

Ролик по заказу компании сняло парижское креативное агентство BETC.

В минутном видео показывается, как мог бы выглядеть процесс производства телевизионного контента, если бы он создавался на кухне: из яиц, разбитых одним из поваров, вылупливаются динозавры, из банки с икрой высыпаются сотни футбольных фанатов, а миниатюрные автомобили устраивают погоню по поверхности одного из кухонных столов.

«Мы хотели показать, что лучшее телевидение вы можете создать, только используя лучший контент. Кулинарная аналогия напрашивалась сама собой», — рассказал один из авторов ролика Жан-Кристоф Ройе.