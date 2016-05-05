Французский канал объединил различные телевизионные жанры в одной рекламе
- 3 Сiчня, 11:09
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Розсилка
Canal+ показал, как мог бы выглядеть процесс производства телевизионного контента, если бы он создавался на кухне.
Французский телеканал Canal+ выпустил рекламное видео, в котором собрал различные жанры, представленные в его эфире, пишет Creativity.
Ролик по заказу компании сняло парижское креативное агентство BETC.
В минутном видео показывается, как мог бы выглядеть процесс производства телевизионного контента, если бы он создавался на кухне: из яиц, разбитых одним из поваров, вылупливаются динозавры, из банки с икрой высыпаются сотни футбольных фанатов, а миниатюрные автомобили устраивают погоню по поверхности одного из кухонных столов.
«Мы хотели показать, что лучшее телевидение вы можете создать, только используя лучший контент. Кулинарная аналогия напрашивалась сама собой», — рассказал один из авторов ролика Жан-Кристоф Ройе.
Джерело: Bird In Flight