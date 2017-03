HBO объявил официальную дату выхода седьмого сезона «Игры престолов»

Совсем недавно стало известно, что премьера седьмого сезона «Игры престолов» была перенесена с апреля на июль, однако точную дату создатели сериала не называли. IMDB обозначил датой выхода первой серии 25 июня 2017 года, однако позже удалил информацию.

Официальная премьера седьмого сезона состоится 16 июля, об этом говорится на сайте телеканала HBO.

В разделе сериала опубликован небольшой ролик с репликами главных персонажей, а в конце видео появляется надпись «7-16», которая и говорит о дате премьеры «Игры престолов».

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ