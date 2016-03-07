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    Хит Дэвида Боуи сыграли на старинном музыкальном инструменте

    • Сьогодні, 12:01
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    Встретились Восток и Запад, древность и современность.

    Корейская каягымистка Луна Ли (Luna Lee) исполнила бессмертный хит Дэвида Боуи на старинном музыкальном инструменте.

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    Каягым появился в Корее в шестом веке и популярен по сей день.

    Инструмент имеет плоский резонаторный корпус удлинённой формы с двумя отверстиями на одном из концов. Число струн может быть различным; наиболее популярен 12-струнный каягым. Каждой струне соответствует особая передвижная подставка («кобылка»), при помощи которой осуществляется настройка инструмента.

    Луна Ли сыграла на нём мелодию песни «Человек, который продал мир», написанной Дэвидом Боуи в 1970 году, затем лихо исполненной группой Nirvana в 1993. 

    Как звучит легендарный хит Дэвида Боуи можно послушать прямо сейчас

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