Хит Дэвида Боуи сыграли на старинном музыкальном инструменте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Встретились Восток и Запад, древность и современность.

Корейская каягымистка Луна Ли (Luna Lee) исполнила бессмертный хит Дэвида Боуи на старинном музыкальном инструменте.

Каягым появился в Корее в шестом веке и популярен по сей день.

Инструмент имеет плоский резонаторный корпус удлинённой формы с двумя отверстиями на одном из концов. Число струн может быть различным; наиболее популярен 12-струнный каягым. Каждой струне соответствует особая передвижная подставка («кобылка»), при помощи которой осуществляется настройка инструмента.

Луна Ли сыграла на нём мелодию песни «Человек, который продал мир», написанной Дэвидом Боуи в 1970 году, затем лихо исполненной группой Nirvana в 1993.

Как звучит легендарный хит Дэвида Боуи можно послушать прямо сейчас