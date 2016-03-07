Хит Дэвида Боуи сыграли на старинном музыкальном инструменте
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Встретились Восток и Запад, древность и современность.
Корейская каягымистка Луна Ли (Luna Lee) исполнила бессмертный хит Дэвида Боуи на старинном музыкальном инструменте.
Каягым появился в Корее в шестом веке и популярен по сей день.
Инструмент имеет плоский резонаторный корпус удлинённой формы с двумя отверстиями на одном из концов. Число струн может быть различным; наиболее популярен 12-струнный каягым. Каждой струне соответствует особая передвижная подставка («кобылка»), при помощи которой осуществляется настройка инструмента.
Луна Ли сыграла на нём мелодию песни «Человек, который продал мир», написанной Дэвидом Боуи в 1970 году, затем лихо исполненной группой Nirvana в 1993.
Как звучит легендарный хит Дэвида Боуи можно послушать прямо сейчас