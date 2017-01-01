Иван Дорн: Унитаз – это самое креативное место для музыканта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опубликовано полное интервью Ивана Дорна.

После того как Дорн засветился в компании российских звезд Валерии и Иосифа Пригожина, въезд которым запрещен на территорию Украины, в сети появилось скандальное интервью артиста для Youtube-канала «Вдудь».

В авторской передаче Юрия Дудя украинский певец рассказал не только о новом альбоме и жизни в Америке, но и о разнице между российским и украинским шоу-бизнесом и об агрессии РФ в Украине.

По словам артиста, самое креативное место для написания новых хитов – унитаз: «Я заметил, что если не брать в руки телефон, то ты уходишь в мысли и начинаешь креативить. Я уверен, что половина артистов написала лучшие свои хиты на унитазе»

Также певец прокомментировал войну на востоке Украины.

«Когда произошла ссора двух собратьев... Все младшие братья сказали «нет» всему от старшего брата, «хотим все свое», – так певец объяснил события на востоке Украины.

Также Дорн заявил, что никогда не помогал бойцам АТО, а перечислял деньги пострадавшим от обстрелов жителям Мариуполя, а волонтеры решили эти средства перечислить на нужды военных.