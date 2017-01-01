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    Как должен выглядеть трейлер фильма — идеального претендента на «Оскар»

    • Сьогодні, 13:35
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    Сет Мейерс собрал главные стереотипы о победителях кинопремии в одном ролике.

    Американский комик и телеведущий Сет Мейерс снял пародийный трейлер для несуществующего фильма «Приманка для Оскара», который по его задумке мог бы являться идеальным претендентом на получение престижной кинопремии.

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    В ролике, который за два дня уже успели посмотреть более полумиллиона человек, высмеиваются множество стереотипных тем и приемов, присущих картинам, из года в год претендующим на получение награды: расизм, гомофобия, тяжелая болезнь главного героя, одиночество и другие.

    «Если составить список критериев, необходимых для получения «Оскара», то фильм Мейерса будет соответствовать всем сразу», — отмечает Indiewire.

    Джерело: Bird In Flight
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