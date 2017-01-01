Как должен выглядеть трейлер фильма — идеального претендента на «Оскар»

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Сет Мейерс собрал главные стереотипы о победителях кинопремии в одном ролике.

Американский комик и телеведущий Сет Мейерс снял пародийный трейлер для несуществующего фильма «Приманка для Оскара», который по его задумке мог бы являться идеальным претендентом на получение престижной кинопремии.

В ролике, который за два дня уже успели посмотреть более полумиллиона человек, высмеиваются множество стереотипных тем и приемов, присущих картинам, из года в год претендующим на получение награды: расизм, гомофобия, тяжелая болезнь главного героя, одиночество и другие.

«Если составить список критериев, необходимых для получения «Оскара», то фильм Мейерса будет соответствовать всем сразу», — отмечает Indiewire.