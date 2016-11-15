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    Как поет Эмма Уотсон: актриса записала песню для фильма «Красавица и Чудовище»

    • 3 Сiчня, 09:49
    • Розсилка

    Поговорка «талантливый человек талантлив во всем» в точности описывает 26-летнюю Эмму Уотсон.

     Как оказалось, она не только умеет блестяще играть в кино, но еще и петь, да так, что мурашки бегут по телу. Не верите? Вот доказательство: в канун Нового года Disney опубликовал в «Твиттере» аудио с песней Something There, которую лично спела Уотсон для фильма «Красавица и Чудовище». Запись длится всего полминуты, но даже за это время можно в полной мере оценить музыкальные способности Эммы. Честно скажем: мы в восторге.

    Джерело: graziamagazine.ru

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