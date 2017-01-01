Как женщины обманывают мужчин с помощью макияжа?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не бывает некрасивых женщин, бывают женщины, которые не умеют пользоваться косметикой!

В каждой женщине живет красота, которую просто «немножечко» нужно подчёркивать! И это видео — доказательство этому! Изменения сравнимы с волшебством из сказки!

Большинство мужчин не видят разницы между косметикой и волшебством. С их помощью любую девушку можно превратить в писанную красавицу. Однако не каждый мужчина будет этому рад, ведь мало ли какая естественная красота его будет ждать утром.

Что такое макияж? Несомненно, искусство. А цель его очень проста: в самом выгодном свете представить ваши достоинства и скрыть недостатки. А еще лучше — превратить недостатки в достоинства, что конечно же не всегда возможно.

Каждый мужчина должен посмотреть этот ролик и задуматься о том, стоит ли знакомиться с слишком накрашенными девушками