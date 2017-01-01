Кандидат в президенты Франции представил онлайн-игру, в которой он отбирает деньги у богатых



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Fiscal Kombat разрабатывали сторонники политика, а руководил процессом глава его предвыборной кампании Эммануэль Бомпар.

В Сети появилась онлайн-игра Fiscal Kombat, главным героем которой выступает кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон: в ней он жестко расправляется со злодеями, которые встречаются на его пути, и выбивает из них деньги.

Как пишет Quartz, роль врагов исполняют представители финансовой элиты, бизнесмены, европейские и французские политики. Среди них — экс-президент Франции Николя Саркози, глава МВФ Кристин Лагард и Эммануэль Макрон — конкурент Меланшона на грядущих выборах.

На пост главы государства Меланшон, известный своими крайне левыми взглядами, баллотируется от созданной им в прошлом году партии «Непокоренная Франция». В числе основных пунктов его программы — переход на бесплатную медицину, дополнительный налог на сверхдоходы и выход страны из НАТО и ЕС. По последним опросам поддержать его готовы около 18% французов — это третий результат после Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен (у них по 24%).

Тем не менее именно Меланшон стал победителем предвыборных дебатов, которые прошли в начале апреля: около 25% респондентов посчитали его наиболее убедительным среди кандидатов.

Джерело: Bird In Flight