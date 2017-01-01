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    Кара Делевинь спасет мир в трейлере блокбастера «Валериан и город тысячи планет»

    • Сьогодні, 15:30
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    В Интернете опубликован видеоролик, анонсирующий выход нового фильма с известной моделью в главной роли

    Оним из самых ожидаемых фильмов этого лета является новая лента культового французского режиссера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». По сюжету, действие картины происходит в 2700 году: космические спецагенты Валериан и Лорелин случайно впутались то ли во всемирный заговор, то ли межгалактической аферы, и теперь за ними охотится половина Вселенной.

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    Спасаясь от преследователей, им предстоит спасти мир, найти новых друзей и, возможно, влюбиться, пишет журнал Elle.

    Проект интересен не только закрученным сюжетом и потрясающими спецэффектами, которые у Люка Бессона всегда на недосягаемо высоком уровне, но и списком звезд, которые работают над фильмом. Так, главные роли исполнят британская топ-модель Кара Делевинь и актер Дэйн ДэХаан («Лекарство от здоровья», «Тюльпанная лихорадка»), а в эпизодической роли появится певица Рианна. Бюджет ленты составил порядка 180 миллионов долларов США.

    Узнать, станет ли фильм «Валериан и город тысячи планет» новым «Пятым элементом», а Кара Делевинь столь же успешной актрисой, как Милла Йовович, можно будет с 10 августа, когда лента появится в прокате.

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    трейлер
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