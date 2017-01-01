Китайская компания установила новый рекорд Гиннесса, подняв в воздух 1 000 дронов

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В течение 15 минут квадрокоптеры Ghostdrone 2.0, оснащенные разноцветными светодиодами, последовательно образовали шесть светящихся фигур.

Инженеры китайской компании EHang, которая занимается производством и разработкой дронов, включая пассажирский дрон EHang 184, установили новый мировой рекорд, одновременно подняв в воздух 1 000 дронов, объединенных в одну «стаю».

Рекорд был установлен в минувшую субботу, 11 февраля, во время традиционного фестиваля фонарей, который проходил в городе Гуанчжоу. В течение 15 минут квадрокоптеры Ghostdrone 2.0, оснащенные разноцветными светодиодами, последовательно образовали шесть светящихся фигур.

Управление дронами осуществлялось с одного компьютера, который находился на земле, а во избежание столкновений минимальное расстояние между беспилотниками составляло примерно 1,5 метра.