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    Клип Зиброва предложили сделать приглашением на «Евровидение 2017»

    • Сьогодні, 10:41
    • Розсилка

    Клип на песню «Хрещатик» снят в 1994 году

    Презентационный ролик Киева к «Евровидению» снова стал поводом для шуток: на этот раз ему предложили довольно оригинальную альтернативу.

    Блогер Георгий Сагитов на своей страничке в Facebook опубликовал клип Павла Зиброва на песню «Хрещатик», снятый в 1994 году.

    Как уверяет Сагитов, ролик мог бы стать отличной визиткой Киева к предстоящему песенному конкурсу: здесь и киевские пейзажи есть и городская история.

    «Ждали «Евровидения» до того, как это стало мейнстримом», - пишет Сагитов.

    А чтобы клип выглядел еще внушительнее, Сагитов даже добавил к нему титры из официального видео. 

    Напомним, презентационный ролик Киева к Евровидению был опубликован два дня назад и был раскритикован в сети.

     

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