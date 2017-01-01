Клип Зиброва предложили сделать приглашением на «Евровидение 2017»

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Клип на песню «Хрещатик» снят в 1994 году

Презентационный ролик Киева к «Евровидению» снова стал поводом для шуток: на этот раз ему предложили довольно оригинальную альтернативу.

Блогер Георгий Сагитов на своей страничке в Facebook опубликовал клип Павла Зиброва на песню «Хрещатик», снятый в 1994 году.

Как уверяет Сагитов, ролик мог бы стать отличной визиткой Киева к предстоящему песенному конкурсу: здесь и киевские пейзажи есть и городская история.

«Ждали «Евровидения» до того, как это стало мейнстримом», - пишет Сагитов.

А чтобы клип выглядел еще внушительнее, Сагитов даже добавил к нему титры из официального видео.

Напомним, презентационный ролик Киева к Евровидению был опубликован два дня назад и был раскритикован в сети.