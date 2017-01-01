Клип Зиброва предложили сделать приглашением на «Евровидение 2017»
- Сьогодні, 10:41
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Розсилка
Клип на песню «Хрещатик» снят в 1994 году
Презентационный ролик Киева к «Евровидению» снова стал поводом для шуток: на этот раз ему предложили довольно оригинальную альтернативу.
Блогер Георгий Сагитов на своей страничке в Facebook опубликовал клип Павла Зиброва на песню «Хрещатик», снятый в 1994 году.
Как уверяет Сагитов, ролик мог бы стать отличной визиткой Киева к предстоящему песенному конкурсу: здесь и киевские пейзажи есть и городская история.
«Ждали «Евровидения» до того, как это стало мейнстримом», - пишет Сагитов.
А чтобы клип выглядел еще внушительнее, Сагитов даже добавил к нему титры из официального видео.
Напомним, презентационный ролик Киева к Евровидению был опубликован два дня назад и был раскритикован в сети.