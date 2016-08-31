«Кошачье фортепьяно»: короткометражка по мотивам истории о несчастных кошках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «Кошачье фортепьяно»?

Если вы представляете себе пианино с несколькими клетками, в которых заперты кошки, орущие во всё горло, когда кто-нибудь жмёт на клавиши, потому что при этом в их хвосты вонзаются острые гвозди, то вы совершенно правы.

Этот адский музыкальный инструмент фигурирует в анимационной австралийской короткометражке «Кошачье фортепьяно», выпущенной в 2009 году, которая номинировалась на «Оскар», но нагрыды не завоевала.

Действие происходит в городе антропоморфных кошек, среди которых полно талантливых певцов и музыкантов. Но вдруг все они один за другим начинают исчезать. На месте пропажи находят лишь человеческие следы. Без музыки город быстро погружается в уныние и беспорядки.

Повествование ведётся от лица кота-поэта, озвученного австралийским музыкантом Ником Кейвом. Главный персонаж обеспокоен судьбой любимой певицы, которая также исчезает. Горожане решают отправиться на поиски пропавших жителей, чтобы вызволить их из жесточайшего инструмента.

История по своему ужасу и интриге не уступает лучшим работам Эдгара Аллана По. Итак, нуарный короткометражный фильм «Кошачье фортепьяно» (The Cat Piano):

Удивительнее всего то, что «кошачье фортепьяно» – не просто фантастическая выдумка. Этот инструмент в 18-ом веке рекомендовал использовать Иоганн Христиан Рейль, немецкий медик, придумавший термин «психиатрия». Устройство было призвано потрясти психически больных, потерявших способность к концентрации внимания. Доктор Райль в 1803 году писал в руководстве по лечению психических заболеваний, что пациентам нужно «располагаться так, чтобы они видели выражения кошек, когда психиатр играет фугу». К счастью, на практике Рейль так и не использовал этот инструмент.

Но странная идея «кошачьего фортепьяно» (или Katzenklavier) это даже не порождение ума психиатра-садиста. Ещё раньше устройство упоминается в трудах немецкого учёного-энциклопедиста Афанасия Кирхера (1602-1680). Его называли «последним человеком Ренессанса». Кирхер совершил новаторские открытия в области микробиологии, геологии и сравнительном религиоведении. Это был человек науки. Возможно, «кошачье фортепьяно» задумывалось как шутка, которую в течение долгого времени другие воспринимали всерьёз. Биограф Кирхера Джон Черчилль признаёт, что тот был чудаком, но не психопатом.

После Рейля никто серьезно более к «кошачьему фортепиано» не возвращался, и инструмент был забыт. Современные кошки могут чувствовать себя в безопасности.

Джерело: cameralabs.org