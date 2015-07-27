Кошачье пополнение: в Бердянске две львицы родили львят

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Большинство времени львята проводят в отдельной комнате, где поддерживают необходимую для малышей температуру

В Бердянском зоопарке «Сафари» произошло пополнение в семье кошачьих. На прошлой неделе на свет появились четыре прекрасных львенка. Как оказалось, все львята девочки, которым еще не дали имена, передает ТСН.

Малыши едят восемь раз в день. Они любят поспать и поиграть. Сейчас они находятся в специальной комнате, где для них поддерживают необходимую температуру.

Ожидается, что к лету у них уже буде свой вольер.