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    Кошачье пополнение: в Бердянске две львицы родили львят

    • Сьогодні, 15:20
    • Розсилка

    Большинство времени львята проводят в отдельной комнате, где поддерживают необходимую для малышей температуру

    В Бердянском зоопарке «Сафари» произошло пополнение в семье кошачьих. На прошлой неделе на свет появились четыре прекрасных львенка. Как оказалось, все львята девочки, которым еще не дали имена, передает ТСН.

    Малыши едят восемь раз в день. Они любят поспать и поиграть. Сейчас они находятся в специальной комнате, где для них поддерживают необходимую температуру. 

    Ожидается, что к лету у них уже буде свой вольер.

     

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